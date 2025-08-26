26 augusti 2025
MAN UTSATT FÖR GROV STÖLD I VIMMERBY

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 26 augusti 2025 11.48

En man i 70-årsåldern ska ha blivit utsatt för en grov stöld i Vimmerby. 

Brottstiden är satt till mellan den 18 och 21 augusti i år. Då ska någon, på okänt sätt, kommit över mannens bankkort. Därefter har man använt kortet för ett flertal transaktioner. 

– Det är okända transaktioner som man upptäckt efter att kortet försvunnit, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Bedrägeriet ska ha skett mellan 18 och 25 augusti. Den grova stölden handlar helt enkelt om stölden av själva bankkortet.

Det finns i nuläget ingen misstänkt och det framgår inte vilka summor det är som försvunnit från Vimmerbybons konto.

