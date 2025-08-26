Korta polisnotiser: Mobil borta och ofredande vid skola

Här har vi samlat några av de senaste polisanmälningarna.

* En man i 70-årsåldern var på Ica Kvantum i Vimmerby. När han var klar med sina ärenden upptäckte han att mobiltelefonen var borta.

– När han inte hittade den, så frågade han personalen men det hade inte lämnats in någon, säger Håkan Karlsson vid polisen.

En anmälan om olovligt förfogande är upprättad.

* En tonårskille ska ha blivit uppsökt på sin skola i Vimmerby vid 11-tiden på måndagen.

– Det är någon som försökt få kontakt med målsägande, sökt upp honom på skolan och detta har stört målsägandes frid, säger Håkan Karlsson vid polisen.

En man i 50-årsåldern är nu misstänkt för ofredande. Det ska finnas en relation mellan dessa båda.