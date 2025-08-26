Tonåring från Hultsfred knivhotade jämnårig i skolan – nu döms han

En pojke i 15-årsåldern drog fram en kniv och hotade att döda en jämnårig elev på en skola i Hultsfred. Nu har tonåringen fått sitt straff.

Händelsen inträffade på en skola i Hultsfred i slutet av januari i år. De båda tonåriga pojkarna hade dessförinnan haft en konflikt mellan sig, och man hade löpande kränkt varandra verbalt och på sociala medier. Den aktuella dagen började de tjafsa med varandra, spotta efter varandra och även putta på varandra.

Utifrån förhör med de inblandade pojkarna samt med vittnen anser tingsrätten att det är utrett att den tilltalade därefter ska ha dragit fram en kniv och hotat den andre pojken till livet, vilken han dock har förnekat.

Döms för dubbla brott

Pojken döms nu för brott mot knivlagen samt för olaga hot, dock inte grovt olaga hot som åklagaren vill få honom dömd för. Att tingsrätten väljer olaga hot av normalgraden förklarar man med att det krävs att vapnet ska hållas mot brottsoffrets kropp eller att man har gjort kraftiga utfall med den för att brottet ska bedömas som grovt, vilket man inte anser det vara utrett har skett i detta fall.

För en vuxen person motsvarar det samlade straffvärdet ungefär 8 månaders fängelse, skriver rätten i sin dom. Men med beaktande av pojkens ålder vid brottstillfället bestämdes påföljden till 50 timmars samhällstjänst.

Solidariskt med vårdnadshavaren ska den tilltalade pojken också betala 8 000 kronor i skadestånd till brottsoffret.