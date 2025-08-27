MAKAR LURADE PÅ ÖVER 40 000 KRONOR I VIMMERBY

Bilden är en genrebild och har inget med artikeln att göra. Foto: MostPhotos

En man och en kvinna, som är gifta med varandra, har blivit lurade på drygt 40 000 kronor.

Det ska ha varit vid 19-tiden den 26 augusti som mannen och kvinnan blev kontaktade. Den som hörde av utgav sig för att komma från banken.

– Frun där fick meddelande om att det hade bokats ett hotell i Malmö. Hon blev ombedd att kontakta ett angivet telefonnummer och där blev hon sedan informerad om att något hade gått fel och att hon skulle kopplas vidare, berättar Håkan Karlsson vid polisen.

Efter vidarekopplingen skulle kvinnan bli hjälpt att stoppa transaktioner. Hon skulle föra över pengar till maken och därefter skulle han swisha pengar i syfte att säkra dem.

Men i stället försvann pengarna. Det rörde sig om 16 000 kronor. Frun hade även loggat in med sitt bank-id och upptäckte på onsdagen att det beställts en flygbiljett för 25 000 kronor.

De bedragna är i 60- respektive 70-årsåldern.