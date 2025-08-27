27 augusti 2025
Korta polisnotiser: Skadegörelse och misstänkt stöld på skola

Foto: MostPhotos

KRIM 27 augusti 2025 21.00

Här har vi samlat några av de senaste polisanmälningarna.

* På tisdagsmorgonen ska det ha skett en stöld på Vimarskolan. Det ska ha varit i skolans omklädningsrum som svarta kostymbyxor, gympabyxor och en rosa gympapåse försvann. En annan elev konfronterades och en tonårstjej misstänks nu för stölden.

* En kvinna i 85-årsåldern fick ett telefonsamtal under tisdagen. Hon blev då ombedd att posta ett bankkort till en angiven adress. Det gjorde inte kvinnan och därför stannade det vid ett försök till bedrägeri.

* I Torebo ska en lågspänningsledning blivit nedkörd. Det är Eon som anmäler detta, men brottstiden ska ha varit i september förra året. Det finns ingen misstänkt för skadegörelsen.

