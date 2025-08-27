Två män begärs häktade efter nattliga stöldraiden i Hultsfred

De två män som greps efter en sällan skådad stöldraid i Hultsfred häromnatten begärs nu häktade. De båda männen, som numer är hemmahörande på annan ort men har kopplingar till trakten, är kända av polisen sedan tidigare.

Det var vid klockan 04.59 på måndagsmorgonen som ett vittne larmade polisen efter att ha sett hur en person slog sönder en ruta och tog sig in på Lindblomskolan i Hultsfred.

När polisen kom till platsen en stund senare var det inte någon kvar där. En av polisens hundar fick dock upp ett spår och vid klockan 06.40 anträffades och greps en man i 50-årsåldern hemmahörande i Skåne. 25 minuter senare hittades även hans kumpan, en man i 40-årsåldern bosatt på småländska höglandet. Båda männen har dock kopplingar till trakten sedan tidigare.

Lång brottslista

Under onsdagen begärdes de båda männen häktade av åklagare. Utöver inbrottet på Lindblomsskolan misstänks de också för en rad andra brott som inträffade samma natt. Det handlar om inbrott på Hultsfreds gymnasium, stöld från en äldre kvinna på Västra Långgatan samt stöld ur bilar som stod parkerade på Hedenbergsgatan. Det är för dessa fyra stölder de nu häktas, men listan på misstänkta brott är längre än så och utredningen fortsätter.

– Det är dessa fyra brott som vi anser att det i nuläget finns sannolika skäl att häkta dem för. Sedan kan det ju tillkomma mer under utredningens gång, säger åklagare Nina Erlandsson, som har dagjour på åklagarkammaren och endast tillfälligt handlägger ärendet.

Häktningsförhandling för männen är planerat att hållas under torsdagen. Åklagaren vill även få tillstånd att belägga de båda med en rad restriktioner.