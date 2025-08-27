Överhörde telefonsamtal – känner sig förolämpad

En man i 30-årsåldern överhörde ett telefonsamtal i ett gemensamt samlingsrum på ett boende i Vimmerby. Nu går han till polisen.

Det ska ha varit under tisdagen som en händelse inträffade på ett boende i Vimmerby. Mannen satt i ett gemensamt samlingsrum och nära honom satt en kvinna som pratade i telefon.

– Den kvinnan pratar med ska ha sagt att hon bara umgås med korkade personer, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Det här retade upp mannen. Kvinnan som är uppsatt som misstänkt för förolämpning är i 20-årsåldern. En annan man, som är i 50-årsåldern, anmäler samma kvinna för förtal. Hon ska ha framställt honom som klandervärd i sitt levnadssätt, menar mannen.