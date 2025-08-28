ELEV SKA HA HAFT MED SIG VAPEN TILL SKOLAN

En elev ska haft med sig en soft air gun till Albäcksskolan i Hultsfred.
Foto: Arkivbild
Det ska ha varit vid 11.40-tiden som polispatrullen fick åka till Albäcksskolan i Hultsfred.
– Det ska ha varit en misstänkt, som under skoltid, haft med sig en soft air gun till skolans lokaler, säger Håkan Karlsson vid polisen.
Gjorde man något med den?
– Nej, man ska inte ha gjort något med den, då hade det ju blivit ett annat brott också, säger Håkan Karlsson.
Vapnet blev beslagtaget av polisen.
– Det framgår inte vem som slog larm, men det är väl någon från skolan som ringt misstänker jag.