28 augusti 2025
ELEV SKA HA HAFT MED SIG VAPEN TILL SKOLAN

En elev ska haft med sig en soft air gun till Albäcksskolan i Hultsfred. Foto: Arkivbild

KRIM 28 augusti 2025 10.22

En elev i tonåren, som är straffmyndig, ska ha haft med sig ett vapen till en skola i Hultsfred under onsdagsförmiddagen.

Det ska ha varit vid 11.40-tiden som polispatrullen fick åka till Albäcksskolan i Hultsfred. 

– Det ska ha varit en misstänkt, som under skoltid, haft med sig en soft air gun till skolans lokaler, säger Håkan Karlsson vid polisen. 

Gjorde man något med den?

– Nej, man ska inte ha gjort något med den, då hade det ju blivit ett annat brott också, säger Håkan Karlsson.

Vapnet blev beslagtaget av polisen. 

– Det framgår inte vem som slog larm, men det är väl någon från skolan som ringt misstänker jag. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

