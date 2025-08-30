Sänkt straff för man från Västervik dömd för grovt vapenbrott

Vid en husrannsakan i Västervik hittade polisen ett avsågat hagelgevär och ammunition. Två män dömdes i somras till fleråriga fängelsestraff. Nu har hovrättens utslag efter deras överklagande kommit. Foto: Polisens förundersökning

Göta hovrätt sänker straffet för den man från Västervik som i somras dömdes för grovt vapenbrott till fem års fängelse, detta trots att man finner honom skyldig till ytterligare brott mot vapenlagen. En andra man, hemmahörande i Kalmartrakten, får sitt straff på fyra års fängelse fastställt.

Det var vid en husrannsakan i en lägenhet i Västervik den 14 februari i år som polisen hittade narkotika. Husrannsakan utökades då för att söka efter mer narkotika, men i stället fann poliserna ett sönderplockat avsågat hagelgevär i en garderob samt ammunition på olika ställen i lägenheten.

Personen som vid tillfället befann sig i lägenheten, en man i 30-årsåldern hemmahörande i Kalmartrakten, greps och häktades senare.

Ett par dagar senare anhölls en man i 55-årsåldern från Västervik i sin frånvaro. Polisen kunde koppla hagelgeväret även till honom samt hittade kokain nedgrävt i hans trädgård.

Mannen greps två månader senare efter en trafikkontroll på västkusten och häktades även han.

Ville frikännas

Den 3 juli kom Kalmar tingsrätts dom mot de båda.

Mannen i 30-årsåldern dömdes i till fyra års fängelse för brott mot vapenlagen, grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott.

Mannen i 55-årsåldern från Västervik fick fem års fängelse för brott mot vapenlagen, grovt vapenbrott, två fall av narkotikabrott, rattfylleri och ringa narkotikabrott.

Båda männen överklagade sina domar till hovrätten. De erkände narkotikabrotten, men ville bli helt friade från i stort sett samtliga de övriga åtalspunkterna. I vart fall ville de att de grova vapenbrotten skulle bedömas som att vara av normalgraden samt få kraftigt sänkta straff.

Sänkt straff trots ytterligare brott

I hovrättens dom, som förkunnades under torsdagen, slår man dock fast att det är utrett att det aktuella vapnet, ett avsågat hagelgevär, sex stycken tillhörande skarpa hagelpatroner och ett nyckelband fanns i en ryggsäck i 30-åringens bostad den 14 februari 2025 samt att samma vapen befann sig i 55-åringens bostad den 21 december 2024 och att det då hanterades av honom.

För mannen i 30-årsåldern från Kalmartrakten slogs tingsrättens dom på fyra års fängelse fast.

55-åringen från Västervik fick sin påföljd sänkt med ett halvår, från fem års fängelse till fyra år och sex månader. Detta trots att hovrätten fann honom skyldig till ytterligare ett vapenbrott.

Här hänvisar hovrätten till att man tillämpar den så kallade asperationsprincipen (det allvarligaste brottet bedöms med sitt fulla straffvärde, medan straffvärdet för de övriga brotten reduceras i en fallande skala) och gör bedömningen att straffvärdet för den samlade brottsligheten är något lägre än vad tingsrätten funnit.

Båda männen ska stanna kvar i häkte tills dess att domen vinner laga kraft och fängelsestraffet får verkställas.

Här kan du läsa en tidigare och mer utförlig artikel i ärendet.