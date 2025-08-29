En Vimmerbybo begärs häktad för våldtäkt mot barn. Foto: MostPhotos

En Vimmerbybo i 20-årsåldern begärs nu häktad för våldtäkt mot barn. Det ska ha skett någon gång under sommaren.

Brottstiden i häktningsframställan är satt till 1 juni till 31 juli. Vimmerbybon, som är i 20-årsåldern, är på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt mot barn under den här tiden.

Barnvåldtäkten ska ha skett i Västervis kommun.

– Jag vill inte uttala mig om hur de känner varandra, men det är en flicka under 15 år, säger åklagare Nina Erlandsson.

Det rör sig om en målsägande och ett tillfälle under den här tidsperioden.

– Det här är så himla tidigt och jag kan inte säga så mycket, berättar Nina Erlandsson.

Nekar till brott

I onsdags eftermiddag anhölls Vimmerbybon i sin frånvaro. Anhållningsbeslutet verkställdes under torsdagsmorgonen.

Varför har det dröjt tills nu först?

– Det handlar helt enkelt om att man fått fram identiteten på den misstänkte, säger Nina Erlandsson.

Hur ser du på bevisläget?

– Det är för tidigt att uttala sig om.

Barnvåldtäkten ska ha skett i en bostad. En häktningsförhandling väntas hållas under fredagen. Vimmerbybon nekar till brott.