CHAUFFÖR SKA HA BLIVIT SLAGEN – ANMÄLER TVÅ PARTER

En busschaufför ska ha blivit både slagen och riven av en kvinna i 40-årsåldern. Nu anmäler han både kvinnan och sin egen arbetsgivare.

Den senaste händelsen ska ha inträffat i onsdags. Chauffören skjutsade på en person och ska då ha fått utstå slag och chauffören ska även ha blivit riven.

– Chauffören anmäler den här personen för ringa misshandel och det här ska vara den senaste händelsen i raden av flera. Den här incidenten inträffade i Hultsfred, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Dessutom har chauffören anmält sin egen arbetsgivare för arbetsmiljöbrott.

– Det ska vara ett flertal incidenter med samma person. Man ska ha påtalat det för arbetsgivaren, som man inte tycker tar sitt arbetsgivaransvar.

Chauffören ska ha bett om att inte behöva köra den här personen men fått göra det ändå.

– En anmälan har upprättats och vi får väl se om det går till Arbetsmiljöverket eller vad det kan bli av det, säger Gollungberg.