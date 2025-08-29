FICK PÅ TIKTOK – NÅGON SKULLE KOMMA MED KNIV

En Vimmerbybo i 55-årsåldern har gjort en anmälan om olaga hot.

Mannen ska ha fått ett meddelande på Tiktok om att någon skulle komma hem till målsägande med en kniv.

– Det stod att någon skulle komma med en kniv och det var ett hotfullt meddelande. Det finns en tänkbar person som kan ha skrivit det här, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Det finns en del oklara omständigheter kring ärendet, men det framgår att någon annan kan ha sett en person med kniv utanför adressen i Vimmerby.

En man i 30-årsåldern är uppsatt som misstänkt för olaga hot.