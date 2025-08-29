29 augusti 2025
VIMMERBYBON HÄKTAD FÖR VÅLDTÄKT MOT BARN

20-åringen från Vimmerby är nu häktad misstänkt för våldtäkt mot barn. Genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 29 augusti 2025 14.59

Den man från Vimmerby som misstänks för våldtäkt mot barn har häktats på sannolika skäl. Han förnekar brott. 

I morse berättade vi om att 20-åringen från Vimmerby begärdes häktad av åklagare Nina Erlandsson. Under dagen har tingsrätten gått igenom ärendet och bestämt sig för att bifalla begäran. 

20-åringen är misstänkt på sannolika skäl. Våldtäkten ska ha skett i Västervik mellan 1 juni och 31 juli i år. Mannen anhölls i sin frånvaro den 27 augusti och greps dagen efter. 

– Nu kommer vi fortsätta utredningen och gå igenom hans mobiltelefon, säger åklagaren Nina Erlandsson. 

Åtal ska vara väckt senast 12 september. 

– Om jag är klar då är för tidigt att säga, vi vet inte vad som händer med utredningen. 

Vilka utredningsåtgärder vidtar ni nu?

– Vi kommer hålla förhör med flera personer och gå igenom hans mobiltelefon. 

"Tidigt in i utredningen"

Den drabbade är en flicka under 15 år. 

Har de inblandade en relation med varandra? 

– Det vill jag inte kommentera nu. 

Hur kom de i kontakt med varandra?

– Det kan jag inte heller svara på, det är så tidigt in utredningen. 

Här kan du läsa vår artikel från i morse. 

Jakob Karlsson

