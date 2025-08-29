VIMMERBYBON HÄKTAD FÖR VÅLDTÄKT MOT BARN

20-åringen från Vimmerby är nu häktad misstänkt för våldtäkt mot barn. Genrebild. Foto: MostPhotos

Den man från Vimmerby som misstänks för våldtäkt mot barn har häktats på sannolika skäl. Han förnekar brott.

I morse berättade vi om att 20-åringen från Vimmerby begärdes häktad av åklagare Nina Erlandsson. Under dagen har tingsrätten gått igenom ärendet och bestämt sig för att bifalla begäran.

20-åringen är misstänkt på sannolika skäl. Våldtäkten ska ha skett i Västervik mellan 1 juni och 31 juli i år. Mannen anhölls i sin frånvaro den 27 augusti och greps dagen efter.

– Nu kommer vi fortsätta utredningen och gå igenom hans mobiltelefon, säger åklagaren Nina Erlandsson.

Åtal ska vara väckt senast 12 september.

– Om jag är klar då är för tidigt att säga, vi vet inte vad som händer med utredningen.

Vilka utredningsåtgärder vidtar ni nu?

– Vi kommer hålla förhör med flera personer och gå igenom hans mobiltelefon.

"Tidigt in i utredningen"

Den drabbade är en flicka under 15 år.

Har de inblandade en relation med varandra?

– Det vill jag inte kommentera nu.

Hur kom de i kontakt med varandra?

– Det kan jag inte heller svara på, det är så tidigt in utredningen.

