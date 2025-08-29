VIMMERBYBON HÄKTAD FÖR VÅLDTÄKT MOT BARN

20-åringen från Vimmerby är nu häktad misstänkt för våldtäkt mot barn. Genrebild.
I morse berättade vi om att 20-åringen från Vimmerby begärdes häktad av åklagare Nina Erlandsson. Under dagen har tingsrätten gått igenom ärendet och bestämt sig för att bifalla begäran.
20-åringen är misstänkt på sannolika skäl. Våldtäkten ska ha skett i Västervik mellan 1 juni och 31 juli i år. Mannen anhölls i sin frånvaro den 27 augusti och greps dagen efter.
– Nu kommer vi fortsätta utredningen och gå igenom hans mobiltelefon, säger åklagaren Nina Erlandsson.
Åtal ska vara väckt senast 12 september.
– Om jag är klar då är för tidigt att säga, vi vet inte vad som händer med utredningen.
Vilka utredningsåtgärder vidtar ni nu?
– Vi kommer hålla förhör med flera personer och gå igenom hans mobiltelefon.
"Tidigt in i utredningen"
Den drabbade är en flicka under 15 år.
Har de inblandade en relation med varandra?
– Det vill jag inte kommentera nu.
Hur kom de i kontakt med varandra?
– Det kan jag inte heller svara på, det är så tidigt in utredningen.
