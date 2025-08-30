30 augusti 2025
Veckans Vimmerby

LÄNET: NATIONELLA BOMBSKYDDET FICK KALLAS UT

KRIM 29 augusti 2025 22.52

Nationella bombskyddet har varit i Orrefors i Nybro kommun under fredagskvällen. Man misstänkte först att det rörde sig om en bomb, men det visade sig vara mindre dramatiskt.

Under fredagskvällen såg personer ett föremål ute på en cykelbana i Orrefors. Polis kontaktades, som i sin tur kallade dit nationella bombskyddet. 

Initialt misstänkte man att det rörde sig om rörbomber.

– Det var ingen bomb. Det var någon form av pyroteknik som lagts i ett rör. Vi vågar ju inte säga ja eller nej innan det har kontrollerats och det får de kunniga inom området titta över, säger Eva Jirhall, jourutredningsbefäl i Kalmar län. 

Vilken tid var det här?

– Tidigare i kväll.

Är platsen fortsatt avspärrad?

– Nej, avspärrningen är hävd. Det skedde när det inte bedömdes som något farligt längre. 

En anmälan om brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor har upprättats. 

– Det finns ingen misstänkt.

