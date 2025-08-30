LÄNET: NATIONELLA BOMBSKYDDET FICK KALLAS UT

Bilden är en genrebild.
Foto: MostPhotos
Under fredagskvällen såg personer ett föremål ute på en cykelbana i Orrefors. Polis kontaktades, som i sin tur kallade dit nationella bombskyddet.
Initialt misstänkte man att det rörde sig om rörbomber.
– Det var ingen bomb. Det var någon form av pyroteknik som lagts i ett rör. Vi vågar ju inte säga ja eller nej innan det har kontrollerats och det får de kunniga inom området titta över, säger Eva Jirhall, jourutredningsbefäl i Kalmar län.
Vilken tid var det här?
– Tidigare i kväll.
Är platsen fortsatt avspärrad?
– Nej, avspärrningen är hävd. Det skedde när det inte bedömdes som något farligt längre.
En anmälan om brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor har upprättats.
– Det finns ingen misstänkt.