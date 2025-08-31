BRUTALT RÅN I KALMAR INATT – TVÅ TILL SJUKHUS

En man och en kvinna i 70-årsåldern utsattes för ett brutalt rån i Kalmar under natten.

Ett par i 70-årsåldern drabbades av ett brutalt rån i Kalmar inatt. Två maskerade personer bröt sig in i bostaden.

Händelsen inträffade i Rinkabyholm strax efter 23.00. Rånarna misshandlade mannen och kvinnan som fördes till sjukhus. Region Kalmar har meddelat att de inblandade klarar sig med lindriga skador, men är kvar på vårdavdelning.

Rånarna har utdelat slag och sparkar samt hotat de drabbade med ett vapenliknande föremål.

Vad för gods de fått med sig är okänt. Polisen har arbetat med ärendet under natten, men ingen är ännu gripen. En teknisk undersökning ska genomföras under dagen.

– Jag kan inte kommentera vad vi har för uppgifter, men arbetet fortsätter under dagen. Det kommer ske en teknisk undersökning och det ska hållas förhör. Därefter ska vi sammanställa uppgiferna hittills, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

Det finns ingen misstänkt.