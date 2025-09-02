LÄNET: ÅTALAS FÖR MORDFÖRSÖK I BUTIKEN

Det var i en cykelbutik som den livsfarliga gärningen skedde. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Det var i juli som en anställd i en cykelbutik i Nybro attackerades med kniv. Även en man i 70-årsåldern, som blev vittne till attacken, skadades. Nu åtalas den häktade mannen i 35-årsåldern för mordförsöket.

Det var den 19 juli som den otäcka händelsen utspelade sig i en cykelbutik i Nybro. Enligt åklagarens stämningsansökan försökte mannen i 35-årsåldern att döda den butiksanställde genom att med kniv utdela ett flertal hugg mot dennes kropp.

"Det fanns en fara för att brottet skulle fullbordas eller så var det endast på grund av tillfälliga omständigheter som sådan fara var utesluten", skriver åklagaren.

I andra hand yrkar åklagaren på grov misshandel. Den butiksanställde fick sår- och stickskador i kroppen och skadades allvarligt. Han vårdades en period på intensiven och läget beskrevs som kritiskt.

Åklagaren menar att den misstänkte mannen visat särskild hänsynslöshet och råhet. Gärningen har varit livsfarlig, menar åklagaren. Fyra gånger ska mannen ha gått in och ut ur butiken innan han en femte gång kom in och då hade med sig en kniv.

Ett vittne höggs också

Den andra mannen som blev skadad, ett vittne i 70-årsåldern, fick också knivhugg mot sin kropp. Där åtalar åklagaren mannen för grov misshandel.

"Brottet bör bedömas som grovt eftersom NN genom användandet av kniven mot kropp visat särskild hänsynslöshet eller råhet", står det i stämningsansökan.

Mannen i 35-årsåldern greps och anhölls samma dag och blev häktad tre dagar senare. Han vidgår händelseförloppet, enligt åtalet.

Använde elchockvapen

Den tilltalades bror är ett vittne och han har berättat om att han sett blod på sin bror och att hans bror även berättat att han stuckit två personer i en butik. Han ska även ha berättat om att han haft en konflikt med någon i butiken.

Mannen som nu åtalas ska ha barrikaderat sin lägenhet när polis anlände till platsen och polisen använde elchockvapen. En blodig kniv hittades då också i lägenheten. På den kniven har DNA från både offret och gärningsmannen anträffats.