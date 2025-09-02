FÖRETAGARE I VIMMERBY ÅTALAS FÖR GROVA BROTT

En företagare i Vimmerby åtalas för tre fall av grovt bokföringsbrott. Åklagaren vill belägga mannen med näringsförbud i tre års tid.

Mannen är i 50-årsåldern och har varit företrädare för ett bolag med säte i Vimmerby kommun. Företaget försattes i konkurs den 7 maj förra året och mannen anses ha brustit i sin hantering av bokföringen.

Han åtalas för tre fall av grovt bokföringsbrott för brister i bokföringen med koppling till räkenskapsåren mellan 2021 och 2023. Åklagaren anser att förseelserna ska anses vara grova eftersom bristerna skett systematiskt och berört ”mycket betydande” belopp. Totalt har bolaget haft både intäkter och utgifter på drygt tre miljoner under de här tre åren.

Han har inte heller avslutat den löpande bokföringen i rätt tid när det gäller räkenskapsåren 2022 och 2023 och åtalas för två fall av bokföringsbrott av normalgraden.

Åklagaren vill att tingsrätten belägger mannen med näringsförbud i tre år.