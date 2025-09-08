Körkortslös misstänks ha kört motorcykel ecstasypåverkad – frikänns helt

En man från Vimmerby har stått åtalad för olovlig körning och narkotikabrott. Tingsrätten anser att en hel del talar för att mannen var drogpåverkad och körde ifrån polisen på motorcykel utan giltigt körkort, men menar att bevisningen inte räcker och friar honom därför helt.

Det var den 8 september i fjol som en polispatrull fick se en motorcykel utan registreringsskylt komma körande på Traktörsgränd i Vimmerby.

Motorcykeln ska ha framförts sakta, men när polisbilen stannade tog motorcykeln fart, körde förbi och över den stora gräsmatta som finns bakom flerfamiljshusen längs med Bondebygatan.

Patrullen tappade därefter ganska snabbt bort motorcykeln, men då man tyckte sig känna igen föraren och när motorcykeln tidigare dessutom hade setts utanför hans bostad, åkte patrullen till mannens hemadress och väntade in honom.

Kom och bar på mc-hjälm

Efter en knapp halvtimme hörde poliserna ett motorcykelljud som tystnade i närheten och strax därefter ska mannen ha kommit gående mot sin trappuppgång. Enligt polisen var han då klädd exakt på samma sätt som den motorcykelförare de sett en halvtimme tidigare. I handen höll han också en likadan integralhjälm som föraren hade.

Hjälmen sade sig mannen ha fått av en person som lånat en motorcykel av honom, men han visste inte var hojen var nu eller vem som äger den motorcykel som polisen undrade över. Motorcykeln han lånade ut var en helt annan, menade han.

Mannen hade vid tillfället återkallat körkort och hade därmed inte behörighet att köra motorcykeln. Därav åtalspunkten olovlig körning.

Tog narkotikan i Danmark

När patrullen träffade på mannen utanför hans bostad upplevde man honom som mycket nervös samt att han verkade påverkad av narkotika då han hade ”glansiga ögon, små pupiller samt verkade seg och slö i tal och kroppsrörelser”, har en av poliserna sagt i sitt vittnesförhör. Analyssvar visade även att mannen vid tillfället hade spår av ecstasy i kroppen, och han har därför även stått åtalad för ringa narkotikabrott.

I förhör har mannen nekat till samtliga anklagelser, och har inte velat berätta vem kompisen som han lånade ut en annan kompis motorcykel till är. Att han testades positivt på MDMA/ecstasy menar han beror på att han tog det när han var i Danmark ett par dagar tidigare, där man inte bötfälls för intag av ecstasy.

Frias på båda åtalspunkterna

I sin dom friar Kalmar tingsrätt mannen på båda åtalspunkterna.

Visserligen menar rätten att hans uppgifter om Danmarksresan är "knapphändiga och svävande", men vinner ändå visst stöd av att han framfört dem redan då han hördes av polis på plats och av två vittnen, vänner till mannen, som båda bekräftat att han skickat snapchat-meddelanden från Danmark omkring den aktuella tiden. Därför menar rätten att mannens berättelse om att intaget av ecstasy har gjorts på annan plats än i Sverige inte är motbevisad.

Vad gäller framförandet av motorcykeln menar rätten att mycket talar för att det var mannen som körde, bland annat signalementet, att han bar på en mc-hjälm och att den aktuella motorcykeln tidigare setts utanför hans bostad. I sin dom skriver dock tingsrätten att signalementet är ”helt utan utmärkande detaljer”, och man menar därför att åtalet inte heller i denna del kan sägas vara styrkt bortom rimligt tvivel.