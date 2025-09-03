Tjuv gömde vara under tröjan och sprang ut från butiken

En okänd kvinna stal ett påslakanset på Hemtex i Vimmerby förra onsdagen. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Hemtex i Vimmerby har gjort en polisanmälan om att en okänd kvinna stal ett påslakanset från butiken under förra onsdagen.

Den misstänkta kvinnan var inne på Hemtex på Storgatan i Vimmerby förra onsdagen, tog ett påslakanset till ett värde av 1 500 kronor framme vid hyllan med påslakan och sprang ut från butiken.

Polisen har fått signalement på kvinnan som ska vara i 35–45-årsåldern, runt 170 centimeter lång, ha ljust hår och varit iklädd en mörkare munkjacka vid stölden.

– Hon plockade på sig påslakansetet under tröjan och sprang ut. Det var några kunder som uppmärksammade detta och meddelade personalen. De lyckades inte få tag på tjuven, säger Ulf Gollungberg vid polisen i Västervik.

Stölden inträffade någon gång mellan 17.15 och 17.20 onsdagen den 27 augusti.