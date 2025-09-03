Man hotade att spränga länsstyrelsen och döda personal – åtalas

En man i länet misstänks ha hotat att döda personal på länsstyrelsen och sedan spränga hela länsstyrelsen. Detta sedan myndigheten omhändertagit mannens djur. Nu åtalas han.

Det var den 3 juli i år som mannen, som är i 60-årsåldern och från den södra länsdelen, ska ha ringt upp en chef på länsstyrelsen och hotat denne med våld när han inte fick den information han ville ha om sina omhändertagna djur, bland annat var djuren befann sig.

Enligt målsäganden ska mannen bland annat ha yttrat "jag hoppas vi ses mellan fyra ögon för då jävlar ska du få se" eller ord av liknande innebörd.

Senare samma dag ska mannen ha ringt till länsstyrelsen och bett personalen hälsa att han hade slagit ihjäl målsäganden om denne hade befunnit sig framför honom. Enligt åtalet ska mannen också ha sagt att det inte skulle bli roligt för målsäganden om de träffades samt att han skulle nita målsäganden.

”Hotet var sådant att (den misstänktes namn) hade anledning att räkna med att hotet som uttalades till (personalen som tog emot samtalet) skulle vidareförmedlas till (målsägandens namn), vilket också har skett”, skriver åklagaren i sin stämningsansökan.

Varken erkänner eller förnekar

Men det slutande inte där, utan dagen därpå fortsatte hoten att strömma in, enligt åtalet. Återigen ska mannen ha framfört hot om att slå ihjäl målsäganden.

Den kollega till målsäganden som tog emot det samtalet, fick även höra fler hot från den misstänkte mannen. Enligt åtalet ska han ha uttalat att han skulle ta hjälp av ”sina svarta kontakter och spränga Länsstyrelsen i Kalmar” om han inte fick tillbaka sina djur inom en vecka, står att läsa i åtalet.

Den misstänkte mannen åtalas nu för tre fall av hot mot tjänsteman. Den chef på länsstyrelsen som fått ta emot dödshoten yrkar skadestånd av den misstänkte med 10 000 kronor. Även kollegan som fick ta emot samtal av den misstänkte yrkar på skadestånd. Här handlar det om 8 000 kronor.

I förhör har den misstänkte varken erkänt eller förnekat brott.