Kvinna reagerar – stor nedskräpning kring Södra Vi

En kvinna i 65-årsåldern har reagerat starkt på vad hon sett kring Södra Vi.

Brottstiden är satt mellan 1 juni och 3 september.

– Utmed riksväg 34 ska det ligga flera grejer och allmänhet har nu reagerat på att det här inte försvinner. Man har varit i kontakt med kommunen också, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Vid bron vid Sund ska det ligga ett traktordäck, vid mellersta infarten till Södra Vi ska det ligga en gul fåtölj och vid den södra infarten ska det vara två stora batterier samt en metallkätting.

– Det är något ytterligare stort däck också. Vi har ingen misstänkt.

En anmälan om nedskräpning är upprättad.