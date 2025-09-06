Bilförare med skyhög promille skyllde på eftersup och vilt djur

En kraftigt berusad man körde i diket med sin bil i kommunen. Nu har han fått sin dom. Foto: Polisen

En man med skyhög promille i kroppen körde av vägen med sin bil i Vimmerby kommun. I polisbilen erkände mannen att han hade druckit nyinköpt sprit när han satte sig bakom ratten. Det tog han senare tillbaka.

Det var på förmiddagen den 5 april i år som en polispatrull beordrades till länsväg 814 norr om Rumskulla med anledning av att en bil kört i diket och att ett vittne som stannade till vid den dikeskörda bilen uppfattade föraren som ”väldigt full”.

När polisen anlände stod vittnet, hans son och föraren av bilen i diket. Vittnet höll då i en halvfull flaska rom som han hade tagit av föraren.

Föraren erkände direkt att han hade kört rattfull och berättade i polisbilen, efter att han hade blåst positivt, att han hade druckit från en flaska sprit direkt efter att han hade varit och köpt den.

Mannen fördes till hälsocentralen i Vimmerby där prover visade att han vid tillfället hade 2,23 promille alkohol i blodet.

Ändrade sin version

I senare förhör har dock mannen ändrat sin version och förnekar att han druckit innan han körde, utan att han blev stressad när han körde i diket och tog några klunkar då. Att han sa till patrullen på plats att han hade kört rattonykter berodde på att han var rädd för att han hade alkohol kvar i kroppen sedan dagen innan, har han förklarat, och att bilen hamnade i diket ska ha berott på att han väjde för djur.

Under fredagen kom domen mot mannan, som är i 40-årsåldern och bosatt i Jönköpings län. Han har stått åtalad för grovt rattfylleri, vilket han också döms för.

Slipper undan fängelse

Under tingsrättsförhandlingen erkände mannen rattfylleri av normalgraden, men hans förklaringar i förhören var inget som bet på rätten, utan man satte tilltro till mannens första version i polisbilen. I det rättsttoxikologiska yttrandet slås dessutom fast att även om mannens ”eftersup” hade varit av den graden han själv påstår, så hade han ändå haft minst 1,33 promille i kroppen innan dess.

I sin dom slår tingsrätten fast att grovt rattfylleri ofta leder till ett kortare fängelsestraff, men att det här finns en del förmildrande omständigheter som gör att påföljden kan bestämmas till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar.

Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 1 månad ha dömts ut, skriver rätten.