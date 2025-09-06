Vimmerbykvinna lät körkortslöse maken köra – doms av tingsrätten

En kvinna bosatt i Vimmerby döms mot sitt nekande för det lite ovanliga brottet ”tillåtande av olovlig körning”. Allt uppdagades i samband med en poliskontroll vid Åkeborondellen.

Kvinnan, som är i 30-årsåldern, har i förhör berättat att hon ibland brukar skjutsa sin man, som inte har körkort, till hans jobb när han missar bussen. Den aktuella dagen missade han bussen, och i den stressiga morgonrushen gav hon sina bilnycklar till mannen så att han kunde ställa in sina väskor i bilen, har hon uppgett.

Enligt kvinnan bad hon honom att vänta med att sätta sig i bilen tills hon kom, men när hon kom ut på gatan såg hon att han hade satt sig bakom ratten och kört ut från parkeringen till gatan.

Kvinnan hävdar att hon har varit tydlig med att han inte fick göra det, medan han ska ha menat att det var okej eftersom han skulle köra upp inom en snar framtid.

Köpte inte förklaringen

På grund av olika omständigheter – bland annat att en bil kom bakom dem och att det var för trångt för att köra åt sidan – kom de enligt kvinnan överens om att mannen skulle köra till den första möjliga parkeringsplatsen och stanna där så att hon kunde ta över bakom ratten. Innan dess hann de dock bli stoppade i en poliskontroll.

Kvinnan säger dock att hon ångrar sig djupt att hon inte agerade mer kraftfullt i stunden, och att hon förstår att det var fel. Som förmildrande omständigheter har hon åberopat att hennes man övningskör på en bilskola i Vimmerby.

Argumenten bet dock inte på tingsrätten som menar att kvinnan genom att sätta sig i bilen och åka med som passagerare ”uppsåtligen tillåtit annan att köra personbil trots att denne inte hade rätt till det”. Åtalet anses styrkt och kvinnan döms för tillåtande av olovlig körning.

Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 90 kronor, totalt 2 700 kronor. Hon ska också betala en lagstadgad avgift om 1 000 kronor till brottsofferfonden.