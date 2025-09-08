LÄNET: Man vårdas på IVA efter grov misshandel

Vid 22.10-tiden på söndagskvällen inträffade en grov misshandel utomhus i Mönsterås. Den skadade mannen vårdas nu på intensiven.

Polisen skickades till Jacobs gränd i Mönsterås strax efter 22 på söndagskvällen. Då hade man fått larm om en misshandel utomhus.

På plats anträffas en skadad man. Mannen, som är i 45-årsåldern, förs med ambulans till sjukhus. Kort senare kan polisen gripa den utpekade misstänkte, en man i 40-årsåldern, på en annan adress i närheten.

"Enligt initiala uppgifter ska det inte finnas någon bekantskap mellan parterna sedan tidigare", skriver polisen.

Enligt en bulletin från Region Kalmar län är den skadade mannen allvarligt skadad och inlagd på intensivvårdsavdelning.