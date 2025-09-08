TVÅ GRIPNA FÖR STORSTÖLD PÅ ÄLDREBOENDE

Två personer greps i lördags och sitter fortsatt anhållna. Detta efter en dramatisk stöld från ett äldreboende i Västervik.

Det ska ha varit i lördags eftermiddag som en duo bestående av en man i 30-årsåldern och en kvinna i 40-årsåldern ska ha tagit sig in på äldreboendet Korallen i Västervik.

De båda ska ha tagit sig in i flera rum hos de äldre på boendet och sedan stulit tillhörigheter. Det rör sig om bland annat smycken.

– Både mannen och kvinnan är misstänkta för grov stöld och försök till grov stöld i flera fall, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Kvinnan blev tagen på bar gärning av personalen på boendet medan mannen försökte fly iväg. Han greps dock strax därefter av polispatrullen. Han ska då ha kastat upp en påse på taket.

Polisen ska ha fått hjälp av räddningstjänsten att plocka ned påsen, som visade sig innehålla stöldgods.

– I samband med att mannen flydde försökte han göra sig av med godset på taket, men det kunde säkras av polispatrullen.

De båda personerna har suttit anhållna under helgen och gör det fortsatt under måndagen.

– De ska höras med försvarare under dagen.

Båda är hemmahörande i kommunen. Åtminstone mannen är känd av polisen sedan tidigare.