Flera brott avslöjades under polisens trafikinsats i helgen

Polisen avslöjade flera brott under trafikinsatsen som de hade i Vimmerby och Hultsfred under fredag och lördag kväll och natt.

Enligt kommunpolisen Håkan Karlsson har polisen haft fokus på allt som är relaterat till trafik i helgen.

Polisen genomförde 29 kontroller som resulterade i 15 rapporteringar, varav tio stycken var ordningsbot på diverse fordonsrelaterade brott.

Andra brott som rapporterades var två stycken grova olovliga körningar, en tillåtande av olovlig körning, ett drograttfylleri, ett ringa narkotikabrott samt ett omhändertagande av bil enligt trafikbrottslagen. Det genomfördes även sju flygande besiktningar där två bilar fick körförbud.

– Vid kontroller av A-traktorer togs kontakt med sju vårdnadshavare. Insatsledaren skriver att responsen var blandad från vårdnadshavarna om vad de tyckte om polisens arbete. Vi gör det för att öka tryggheten. A-traktorer som går för fort är förenat med livsfara. Vi får säga att det var en bra insats, säger Håkan Karlsson vid polisen i Vimmerby.

Vad tänker du kring resultatet av helgens trafikinsats?

– Bilburen ungdom är ett stort bekymmer och ett av de klagomål som vi ofta får. Jag ser inte vad de har rapporterats för den här gången, men det brukar vara för att man har spelat hög musik och stört allmänheten eller gasat i kurvorna.

Enligt Håkan Karlsson finns det svårigheter med att övervaka bilburen ungdom i dag.

– Problemet är att de har sina grupper där de gärna går ut och varnar varandra. Det är svårövervakat i dag med tanke på mobiltelefonerna. Förr kunde vi komma och bara dyka upp och chocka dem, men det kan vi inte göra i dag.