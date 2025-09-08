Ungdomar anmäler varandra efter bråk på Vimmerbyskola

Ungdomar hamnade i bråk med varandra på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby i torsdags. Nu har polisen fått en anmälan och en motanmälan om misshandel på sitt bord.

Det var vid 12-tiden i torsdags som bråk uppstod mellan tonårspojkar på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby. Polisen har fått in två anmälningar om misshandel där de inblandade pojkarna anmäler varandra.

Två tonårspojkar, 13 och 14 år, anmäler en annan tonårspojke, 14 år, för att ha slagit dem med knuten näve. Den äldre tonårspojken gör en motanmälan och uppger att de två tonårspojkarna har slagit honom.

Personal ska ha gått emellan och avbrutit bråket. Ärendena hänskjuts till socialtjänsten eftersom ingen av dem har fyllt 15 år.