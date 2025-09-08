Det fortsätter att trilla in polisanmälningar om egenmäktigt förfarande kopplat till en tvist i ett sommarstugeområde i Vimmerby kommun.

Vår tidning rapporterade i fredags om att två fritidshusägare, en kvinna i 70-årsåldern och en man i 45-årsåldern, anmäler en man i 50-årsåldern för att ha satt upp ett elstängsel som hindrar dem från att ta sig till sina fritidshus i Vimmerbytrakten.

Nu har polisen fått in ytterligare tre anmälningar från fritidshusägare i detta område.

En man i 50-årsåldern anmäler både egenmäktigt förfarande och ofredande. Brottstiden är satt mellan 4 september och 8 september. Någon har olovligen tagit målsägandes sopcontainer och flyttat den så att målsägande inte kan komma åt dem.

– Målsägande har ett fritidshus och behöver ta sig igenom ett officialservitut. Markägaren har satt upp elstängsel och släppt ut tjurar, vilket förhindrar målsägande att ta sig till sin fastighet, säger Håkan Karlsson vid polisen i Vimmerby.

En kvinna i 60-årsåldern anmäler också egenmäktigt förfarande i anslutning till hennes sommarstuga. Man har flyttat hennes soptunna och satt upp en hage, där det finns 15-20 tjurar, som blockerar tillgång till båt och båtbrygga.

En man i 45-årsåldern anmäler egenmäktigt förfarande då två stora stenar har placerats på målsägandes parkering, vilket gör att målsägande inte kan ta sig till sin sommarstuga.

En kvinna i 55-årsåldern och en man i 50-årsåldern pekas ut som misstänkta för brotten.