SMÅLAND: Man stickskadad efter mordförsök på parkeringsplats

En man i 60-årsåldern hittades på en parkeringsplats i Holsbybrunn i Vetlanda kommun vid 06.45-tiden på tisdagen. Mannen ska ha fått stickskador och en annan man är gripen för mordförsök.

Polisen larmades till parkeringsplatsen tidigt på tisdagsmorgonen och ambulans var snabbt på plats för att omhänderta mannen. Man kunde då konstatera att mannens skadeläge ej var kritiskt.

Polisen anlände till platsen en stund senare, men kunde relativt snabbt säkra gärningsmannen. Det rör sig om en man i 35-årsåldern. Han greps initialt för grov misshandel men rubriceringen justerades senare under morgonen till försök till mord.

"Polisen har spärrat av platsen för att kunna säkra spår och kommer under förmiddagen att förhöra vittnen som befann sig på platsen", skriver polisen på sin hemsida.