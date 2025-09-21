KVINNA HOTADE ANSTÄLLD PÅ LÄNSSTYRELSEN – SÅ BLIR STRAFFET

En kvinna döms nu för att hotat en anställd på länsstyrelsen och för att ha befunnit sig på en tomt vid flera tillfällen. Foto: MostPhotos

En kvinna i 55-årsåldern fick ett enormt miljöengagemang för några år sedan. Hon döms nu för att ha hotat en anställd på länsstyrelsen och även för ett olaga intrång hos en familj i Västervik.

Kvinnan har berättat att hennes miljöengagemang började för drygt fem år sedan. Hon har därefter försökt "rädda" ett område med naturskyddsvärden, där det varit aktuellt med en entreprenad.

Kvinnan var rädd för en stor exploatering och började skicka information till en person på länsstyrelsen som hon kommit i kontakt med. Västerviksbon började oroa sig för korruption och gjorde en visselblåsning mot den anställde på länsstyrelsen.

Kvinnan och den anställde hade inte längre någon kontakt, men hon började skicka mejl till honom igen. Den här gången för att hon var orolig för både naturen och eventuell korruption.

I slutet av mars 2023 skickade kvinnan ett mejl till mannens kollegor och skrev att hon skulle nita honom om hon såg honom i området igen.

Hotet förmedlades vidare till mannen genom en annan person. Kvinnan har erkänt att hon skickat mejlet, men nekat till brott och sagt att det inte var allvarligt menat. Hon visste inte heller att det skulle komma till hans kännedom.

Åklagaren åtalade kvinnan för hot mot tjänsteman, men kvinnan menar att det inte haft nära samband med hans myndighetsutövning.

Skrev om hans undergång

Några månader senare skickade kvinnan ett nytt mejl till mannens kollegor. Detta med en uppmaning om att mannen skulle dra tillbaka sin polisanmälan. Annars skulle han gå mot "sin egen undergång".

Kvinnan har hävdat att meddelandet inte skickades till mannens personligen och inte heller innehöll ett konkret hot om våld och inte heller var ett allmänt uttryck för att mannen skulle skadas eller råka illa ut.

Mannen har uppgett att han till att börja med hjälpte kvinnan, men efter en tid kände att hennes rädsla för att naturen skulle förstöras spårade ur. Han har beskrivit att situationen till sist blev ohållbar och att han inte kunde arbeta med frågan längre. Det gjorde att frågor från kvinnan hamnade hos hans kollegor.

Mannen uppfattade innehållet som ett hot, eftersom han inte visste vad kvinnan var kapabel till. Det har inte kvinnan kunnat förstå. Hon menar att han måste ha insett att det var ett uttryck för oro. Uttrycket gå mot "sin egen undergång" handlade om att han skulle få dåligt rykte inom naturvårdskretsar.

Kvinnan åtalades för både hot mot tjänsteman och övergrepp i rättssak.

Döms inte för hot mot tjänsteman

Tingsrätten anser att det rör sig om ett tydligt hot om våld. Att de två parterna inte haft kontakt på flera år samt att mannen inte längre arbetade med aktuellt område gör att rätten inte anser att mannen angripits i sin myndighetsutövning. Kvinnan döms därför för olaga hot och inte hot mot tjänsteman.

Att mannen skulle gå mot "sin egen undergång" anser rätten inte är ett så tydligt hot. Inte då kvinnan samtidigt skriver att hon innerst inne är ödmjuk och snäll, och att ingen behöver oroa sig. Därför frikänns kvinnan från åtalet om övergrepp i rättssak.

Kvinnan döms även för olaga intrång. Det var i februari förra året som kvinnan tog sig in på en tomt som tillhör ett par i Västervik.

Enligt paret kom kvinnan in på tomten när de skulle ha ett möte med entreprenören. Hon ska då ha skrikit hotfullt på dem att de inte hade där att göra. Kvinnan gick när man hotade med polisen, men hon ska ha kommit tillbaka till tomten dagen därpå. Då ska hon ha skrikit att hon skulle stoppa deras bygge.

Efter att skyltar satts upp om att obehöriga inte hade tillträde till tomten kom kvinnan dit igen. Den här gången blev paret uppringt av en grävmaskinist, som berättade att kvinnan ställt sig i vägen så att det inte gick att arbeta. Enligt kvinnans försvar pågick det en utredning om artskyddsbrott och att hon samlade material till en polisutredning.

Enligt kvinnan fanns där arter som gjorde att området inte kunde bebyggas. Kvinnan hamnade i ett tillstånd som hon jämför med hjärtstillestånd när bevis undanröjdes. Enligt kvinnan fördröjdes arbetet som mest i en kvart medan grävmaskinisten uppgett att att han fick avbryta flera gånger på grund av henne.

Kvinnans påstående om nöd är dock inget tingsrätten lägger någon vikt vid. Kvinnans döms därför för olaga intrång.

Tidigare ostraffad

Kvinnan, som tidigare är ostraffad, döms till villkorlig dom för olaga hot och olaga intrång. Den villkorliga domen förenas även med dagsböter på sammanlagt 3 000 kronor.

Enligt rätten saknas det skäl att tro att kvinnan kommer att göra sig skyldig till nya brott.