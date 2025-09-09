LÄNET: 85-ÅRING ORSAKADE KATTERS DÖD

Två katter på Öland fick avlivas sedan en man i 85-årsåldern hällt glykol i ett fågelbad. Mannen döms nu för djurplågeri. Foto: MostPhotos

En man i 85-årsåldern på Öland döms för djurplågeri sedan han orsakat två katters död. Mannen hällde glykol i ett vattenbad som katterna drack ur. De blev förgiftade och var tvungna att avlivas.

Den makabra händelsen inträffade i oktober 2023. Mannen straffas med en villkorlig dom, böter på 13 800 kronor och ett skadestånd till katternas två ägare på 6 064 kronor.

Katternas ägare bodde grannar med 85-åringen. I början av oktober blev först den ena katten dålig och veterinär kunde konstatera glykolförgiftning. Dagen efter hände samma sak för den andra katten.

Vattnet var väldigt blått

85-åringen har förnekat brott och glykolblandningen fanns i ett fågelbad på hans tomt. Han har inte förnekat att det fanns glykol blandat i vattnet. Kattägaren provtestade vattnet i fågelbadet och kunde se att minst två deciliter glykol hällts i. Bilden på vattnet i förundersökningen visar att vattnet var väldigt blått.

Domstolen har prövat om mannen agerat med uppsåt. Mannen har berättat att han hällde upp glykol i en vattenkanna och fyllde på bilen med. Några dagar senare ska han ha fyllt kannan med vatten och hällt ut resterna i fågelbadet. Han har också sagt att han inte skulle ha hällt ut vätskan i fågelbadet om han insett att det var glykol i den.

Tycker inte att brottet var grovt

Det finns inget som tyder på att det funnits någon schism mellan de inblandade. Tingsrätten har inte sett något skäl till att personen beljugit din misstänkte och man anser att 85-åringen åtminstone varit likgiltig inför risken att djur druckit det förorenade vattnet. Detta eftersom vattnet var ”mycket” blått.

Åklagaren ville döma mannen för grovt djurplågeri, men tingsrätten nöjer sig med normalgraden. Han döms även för skadestånd eftersom han orsakat kostnader för katternas ägare.