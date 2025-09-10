KÖRKORTSLÖS OCH PÅVERKAD FÖRARE STOPPADES I VENA I NATT

En polispatrull stoppade en bilist i Vena i natt och föraren misstänks för flera brott. Foto: MostPhotos

En misstänkt påverkad man utan körkort stoppades av en polispatrull när han körde bil i Vena i natt. Han misstänks nu för flera olika brott.

Det var vid 04.20-tiden under natten mellan tisdag och onsdag som polisen stoppade ett fordon i Vena. Bakom ratten satt en man i 35-årsåldern som visade tecken på narkotikapåverkan samtidigt som han saknade körkort.

Han misstänks för drograttfylleri, olovlig körning, narkotikabrott innehav och ringa narkotikabrott eget bruk. Misstänkt fick följa med till polisstationen för kroppsbesiktning och polisen beslagtog misstänkt narkotika.