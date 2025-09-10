VÄSTERVIKSBO ÅTALAS – HADE ENORM MÄNGD BARNPORNOGRAFI

En man i 30-årsåldern från Västervik misstänks för fem fall av grovt barnpornografibrott. Foto: MostPhotos

I vintras slog en grupp utredare till mot flera personer i Västerviks kommun. En man i 30-årsåldern häktades då för grovt barnpornografibrott. Nu åtalas mannen, som ska ha haft en enorm mängd barnpornografiskt material.

Det var den 20 november förra året som en man i 30-årsåldern från Västervik anhölls. Då hade en grupp utredare från polisen i Kalmar och Växjö, specialiserade på internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn, befunnit sig i Västervik i två dagar.

Totalt sju personer blev misstänkta på olika grader för barnpornografibrott. Värst var det man hittade på den här mannen, som ett par dagar senare häktades.

Han släpptes dock några veckor före jul.

Nu åtalas mannen för totalt fem fall av grovt barnpornografibrott.

Delade grova filmer

Det första ärendet handlar om att mannen via nätet och fildelning gjort drygt 30 filmer med barnpornografiskt material tillgängligt för andra. En av filmerna är att betrakta som övergreppsmaterial medan resterande del är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Det handlar om en total speltid på över sex timmar. Det här ska ha hänt den 21 september 2023.

"Brottet bör bedömas som grovt eftersom en stor mängd av filmerna är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med barn och det är filmer som visar ett verkligt övergrepp där barnen utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt", skriver åklagaren.

Några dagar senare ska mannen gjort samma sak med 17 andra filmer. Av dessa är 13 att betrakta som särskilt hänsynlöst övergreppsmaterial och där rör det sig om över fyra timmars material.

Hade enorm mängd

Ytterligare några dagar senare gjorde han 34 filmer tillgängliga för andra. Där är ett 30-tal filmer att betrakta som särskilt hänsynlöst övergreppsmaterial och består av över fyra timmar.

Den 20 november förra året, alltså i samband med att mannen greps, hittade man över 25 000 filer med barnpornografiskt material på mannens dator. Det rör sig om drygt 22 000 bilder och över 3 000 filmer. Nästan 8 000 av bilderna är särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Drygt 2 700 av filmerna är också vad som anses vara särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial och består av över 372 timmar.

"Brottet bör bedömas som grovt eftersom en stor mängd av filmerna/bilderna är att betrakta som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial med barn, det avser filmer/bilder där barnen är särskilt unga och som visar ett verkligt övergrepp där barnen utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt", skriver åklagaren, som lutar sig mot en omfattande bevisning inför den stundande huvudförhandlingen.