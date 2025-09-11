11 september 2025
Ledamöter fick fejkmejl om att köpa presentkort från föreningens ordförande

Foto: MostPhotos

KRIM 11 september 2025 08.00

Polisen har fått in en anmälan om olovlig identitetsanvändning och försök till bedrägeri från en kvinna i 75-årsåldern i Vimmerby kommun i måndags. 

Det var under måndagen som en okänd gärningsperson skapade en mejladress i målsägandes namn och därigenom vilseledde flera ledamöter i en förening som ombads att köpa presentkort. 

Målsägande, en kvinna i 75-årsåldern, är ordförande i föreningen. Ledamöterna tyckte att hon betedde sig konstigt i mejlen och reagerade på varför hon ville att de skulle köpa presentkort. 

Det är vid anmälningsupptagningen oklart om någon har skickat några pengar eller köpt presentkort. Målsägande blev informerad om händelsen som hon inte hade en aning om och anmäler olovlig identitetsanvändning och försök till bedrägeri.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

