Kvinna blev plötsligt ägare till motorcykel efter myndighetens miss

Transportstyrelsen skrev in fel personnummer vid ett ägarbyte som ledde till att en kvinna i 60-årsåldern blev ägare till en motorcykel som hon inte hade en susning om. Foto: MostPhotos

En kvinna i 60-årsåldern från Vimmerby kommun fick ett oväntat och plötsligt besked från Transportstyrelsen i måndags om att hon ägde en motorcykel som hon inte visste att hon gjorde.

Polisen har fått in en anmälan om olovlig identitetsanvändning och bedrägeri som inträffade måndagen den 8 september.

Målsägande, en kvinna i 60-årsåldern, fick ett meddelande från Transportstyrelsen gällande att hennes motorcykel skulle besiktas. Målsägande äger ingen motorcykel och hade ingen aning om vem som kunde ligga bakom detta meddelande och ägarbyte.

När hon tog kontakt med Transportstyrelsen medgav de att de hade använt hennes personnummer. De hade skrivit in fel personnummer och skulle åtgärda det direkt. Hon blev helt plötsligt ägare till en motorcykel som hon inte hade en susning om.