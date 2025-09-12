DUBBLA HÄNDELSER PÅ SÖDRA RINGLEDEN – KÖRDE IFRÅN POLISEN

Dubbla händelser ska ha skett på Södra Ringleden i Vimmerby de senaste dagarna.

I onsdags vid 22.20-tiden skedde den första händelsen. Polisen försökte stoppa ett fordon man uppmärksammade och bilisten som skulle kontrolleras ville uppenbarligen inte stanna.

Man körde iväg från polisen och lyckades också komma undan.

– Det blev någon form av trafikincident och den okände smet från en olycka. Det framgår inte vad det är för olycka, men någon refug ska vara nedkörd. Den här gången lyckades man inte stoppa bilisten, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Rubriceringen är vårdslöshet i trafik och det finns alltså ingen misstänkt för brottet.

En annan händelse inträffade på Södra Ringleden/riksväg 40 morgonen därpå. Det ska ha skett vid 07.50-tiden i torsdags morse.

– Föraren ska ha somnat vid ratten där, säger Gollungberg.

Ett vajerräcke och åtta stolpar ska vara nedkörda.

– Personen hade lämnat utan att anmäla händelsen, men vi har fått uppgifter och det finns en Vimmerbybo, en man i 25-årsåldern, som är misstänkt för vårdslöshet i trafik och smitning från trafikolycksplats.