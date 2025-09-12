MAN DÖMS EFTER BILJAKT I VENA – FÅR FÄNGELSE

En 60-åring från Oskarshamn döms efter en biljakt i Vena den 12 maj i år. Mannen får tre månader i fängelse.

Mannen hade varit i Vena och besökt en kompis när polisen dök upp. Han valde att inte stanna utan försökte köra ifrån de två polisbilarna. Färden gick ut på en grusväg där mannen höll förhållandevis höga 90 km/h och gasade på i svåra kurvor.

Färden slutade när mannens bil gick sönder. Provtagningen visade att han var påverkad av amfetamin vid tillfället och poliserna hittade även en kniv i bilen.

Enligt poliserna var körningen mycket trafikfarlig och han döms nu för grov vårdslöshet i trafik. Utöver det döms han även för rattfylleri, ringa narkotikabrott, olovlig körning och brott mot knivlagen.

Straffet blir tre månader i fängelse. Mannen själv har menat att han följt trafikreglerna.