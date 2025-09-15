Vimmerbybo ska ha lurat kvinna på derbybiljetter

En kvinna från Vimmerby är misstänkt för att ha lurat en annan kvinna på derbybiljetter. Foto: Bildbyrån

Under söndagen möttes Djurgården och Hammarby i ett Stockholmsderby. Då ska en kvinna i Vimmerby lurat en kvinna i Stockholm på biljetter till matchen.

Det ska ha varit på en sida som heter "Gröna vänner" som Vimmerbykvinnan, strax under 20 år, publicerade en annons om att hon hade biljetter till derbymatchen.

En kvinna i 40-årsåldern från Stockholmstrakten betalade 650 kronor för biljetter.

– Man har betalat pengarna, men inte fått några biljetter och även blivit blockad, säger Hampus Haag vid polisen.

Kvinnan från Vimmerby är nu misstänkt för annonsbedrägeri.