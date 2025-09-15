Vimmerbybo ska ha lurat kvinna på derbybiljetter

En kvinna från Vimmerby är misstänkt för att ha lurat en annan kvinna på derbybiljetter.
Foto: Bildbyrån
Det ska ha varit på en sida som heter "Gröna vänner" som Vimmerbykvinnan, strax under 20 år, publicerade en annons om att hon hade biljetter till derbymatchen.
En kvinna i 40-årsåldern från Stockholmstrakten betalade 650 kronor för biljetter.
– Man har betalat pengarna, men inte fått några biljetter och även blivit blockad, säger Hampus Haag vid polisen.
Kvinnan från Vimmerby är nu misstänkt för annonsbedrägeri.