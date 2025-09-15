TRE MÄN HÄKTADE FÖR RÅN OCH UTPRESSNING

Tre män i 25-årsåldern har häktats för rån och utpressning i Vimmerby. Foto: MostPhotos

Tre män, alla i 25-årsåldern och alla välkända av polisen, har häktats för rån och utpressning i Vimmerby. Händelsen ska ha skett i onsdags kväll på en adress i centrala Vimmerby.

Det rör sig om tre män i 25-årsåldern. En är bosatt i Hultsfred och de två andra i Skåne. Men minst en av dem har koppling till Vimmerby sedan tidigare.

Alla tre är välkända av polisen sedan tidigare.

– Ja, allihop är kända av oss. Både målsägande och misstänkta, säger åklagare Johan Henningsson.

Det som ska ha skett i onsdags kväll på en adress i centrala Vimmerby är ett rån och utpressning.

– Det är rån och utpressning och mycket mer varför det är det kan jag inte säga nu. Det får nog visa sig sen.

Är det en eller flera målsägande?

– Just nu är det en målsägande, men det skulle nog vara flera stycken i sammanhanget. Det här är personer som känner varandra. Några har gjort någonting och som betalning, eller bestraffning, för att ha gjort det här så har man tillgripit egendom.

Man ger tillbaka på något sätt?

– Det kan man väl säga.

Inga fysiska skador

Häktningsförhandlingarna mot de tre personerna skedde under helgen vid Kalmar tingsrätt och rätten valde att häkta alla tre.

– Bevisläget är tillräckligt för att få dem häktade. Vi får se vart det slutar, men prognosen är rätt god, säger Johan Henningsson.

Åklagaren har nu fått till den 25 september på sig att väcka åtal, men han vet redan nu att den tidsfristen är för kort.

– Det kommer inte räcka.

Har målsägande några fysiska skador?

– Nej, det blev inte fysiskt så. Det är genom hotelser kan man säga.

De tre personerna greps först på torsdagen efter att polisen fått in uppgifter om händelsen. De tre nekar till brott och anser sig inte ha varit delaktiga över huvud taget.