27 september 2025
Kvinna körde narkotikapåverkad i centrala Vimmerby – har fått sin dom

KRIM 27 september 2025 20.00

En kvinna bosatt i Vimmerby stoppades då hon narkotikapåverkad körde bil i centrum. Nu har hon fått sin dom.

Det var den 4 maj som polisen stoppade en bil på Vimmerbyallén. Bakom ratten satt en kvinna i 25-årsåldern bosatt i staden. Enligt polisen visade hon tecken på att vara narkotikapåverkad, och analyssvar av prover visade senare att hon vid tillfället hade spår av 2-metylmetkatinon i blodet.

Kvinnan döms nu av Kalmar tingsrätt för drograttfylleri och ringa narkotikabrott, eget bruk. Påföljden bestämdes till 50 dagsböter om 270 kronor, totalt 13 500 kronor. Hon ska också ska ersätta staten för kostnaden för provtagning och analys med 2 600 kronor.

