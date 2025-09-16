BIL HAR ÅKT NED I VATTNET VID SLOTTET

Räddningstjänsten i Västerviks kommun har fått larm om en singelolycka på Gränsö utanför Västervik. En bil ska ha hamnat i vattnet av okänd anledning.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 15.27 på tisdagen. Strax före 16.00 berättar larmcentralen att en bil har hamnat i vattnet vid Gränsö Slott. Hur det gått till är ännu okänt. Ingen person befann sig i fordonet. Räddningstjänsten försöker nu bärga bilen.

Även polisen är på plats och del i ärendet.

– En bil har rullat ned i kanalen, det var ett gäng ungdomar där och någon som försökt dyka ned för att rädda sin mobiltelefon. Jag vet inte om det ska ha varit under färd eller om bilen varit parkerad. Någon ungdom har haft sin mobiltelefon i bilen i alla fall, säger Patric Fors.

Vem som äger bilen är okänt och även vad det är för typ av bil.