SMÅLAND: Tre gripna efter mordförsök

Ett mordförsök inträffade i småländska Gislaved under tisdagskvällen. Det var vid 22.20-tiden som polisen larmades till ett utomhusbråk på platsen.

Initialt fick man till sig att det rörde sig om flera personer som var involverade i bråket. På plats anträffade polisen en man i 20-årsåldern som var skadad i armen av ett vasst tillhygge.

Sökandet efter misstänkta gärningspersoner inleddes och en stund senare kunde tre män i 20-årsåldern gripas misstänkta för inblandning i händelsen.

"Med tanke på målsägandes skador blir rättsläget initialt försök till mord", skriver polisen.

Den drabbade fördes till sjukhus med ambulans. Hans skador bedöms inte vara livshotande. Samtliga tre gripna är numera anhållna och ärendet är åklagarlett.