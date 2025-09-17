17 september 2025
VAPEN HITTADES I HULTSFRED – MAN MISSTÄNKS

KRIM 17 september 2025 10.40

En man från Stockholmstrakten har även något ställe i Hultsfreds kommun. Nu misstänks han för vapenbrott.

Den lokala polisen fick hjälpa till med ett ärende mot mannen, som är i 55-årsåldern. Han är hemmahörande i Stockholmsområdet och där ska hans vapen omhändertas. 

– Han har något ställe här också och vi fick till oss att vapnen här också skulle omhändertas, säger Hampus Haag vid polisen. 

I samband med att patrullen var på adressen för att omhändertap vapen påträffade man ett vapen som mannen inte har licens för.

– Därmed blir det en anmälan om vapenbrott. Vapnet är nu taget i beslag och ska skickas på undersökning, för att se om det är licenspliktigt eller inte. Vi får se vad det visar. 

Det här skedde under tisdagen.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

