VAPEN HITTADES I HULTSFRED – MAN MISSTÄNKS

Den lokala polisen fick hjälpa till med ett ärende mot mannen, som är i 55-årsåldern. Han är hemmahörande i Stockholmsområdet och där ska hans vapen omhändertas.
– Han har något ställe här också och vi fick till oss att vapnen här också skulle omhändertas, säger Hampus Haag vid polisen.
I samband med att patrullen var på adressen för att omhändertap vapen påträffade man ett vapen som mannen inte har licens för.
– Därmed blir det en anmälan om vapenbrott. Vapnet är nu taget i beslag och ska skickas på undersökning, för att se om det är licenspliktigt eller inte. Vi får se vad det visar.
Det här skedde under tisdagen.