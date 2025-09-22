22 september 2025
Körkortslös förare stoppades – var även drogpåverkad vid tillfället

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 22 september 2025 08.00

En körkortslös och drogpåverkad man bosatt i Vimmerby stoppades när han kom körande en personbil i Hultsfreds kommun.

Det var den 24 augusti i år som en polispatrull stoppade en personbil i Hultsfreds kommun. Bakom ratten satt en man i 45-årsåldern bosatt i Vimmerby som tidigare är dömd för olovlig körning. Provtagning visade att mannen vid tillfället också hade spår av THC i kroppen.

Nu åtalas mannen för grov olovlig körning, ringa narkotikabrott och drograttfylleri.

Ärendet har hanterats enligt reglerna om snabbförfarande i brottmål och anses kunna avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag är då 130 dagsböter à 50 kronor, totalt 6 500 kronor.

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

