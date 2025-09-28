Stoppades av polisen mitt i natten – nu väntar saftiga böter

Natten till den 24 september bestämde sig en polispatrull för att kontrollera en för dem känd man på Sevedegatan i Vimmerby. Nu väntar ett femsiffrigt belopp i böter för mannen.

Det var vid klockan 03.20 som polispatrullen stannade och samtalade med mannen, varpå misstanke om narkotikabrott uppstod. Enligt polisen hade mannen mycket svårt att stå still, ryckiga kroppsrörelser samt onormalt stora pupiller.

Beslut om kroppsbesiktning inhämtades av jourhavande befäl i Kalmar och mannen fick följa med patrullen till Vimmerby polisstation för att lämna urinprov. Analyssvar visade sedan att mannen vid tillfället hade spår av 3-CMC (kristall) i kroppen.

I förhör har mannen erkänt ringa narkotikabrott, vilket han nu åtalas för. Målet anses kunna avgöras utan huvudförhandling. Åklagarens påföljdsförslag är då 30 dagsböter à 370 kronor, totalt 11 100 kronor.