FOTBOLLSSPELARE MISSTÄNKS HA SLAGIT NER MOTSTÅNDARE

En fotbollsspelare i Västerviks kommun misstänks ha slagit ner en motspelare i en derbymatch i början av sommaren. Nu åtalas spelaren, som är i övre tonåren, misstänkt för misshandel.

Händelsen inträffade i början av maj i år under en B-lagsmatch mellan två fotbollslag från Västerviks kommun.

Under matchen uppstod det tjafs och lite hårda tag mellan spelare från de båda lagen, och en kille i övre tonåren misstänks i slutminuterna ha slagit en jämnårig motspelare med knytnäven i huvudet. Målsägaren föll till marken, ådrog sig hjärnskakning och fick spendera natten på Västerviks sjukhus för observation.

Både domare, tränare och spelare reagerade kraftigt på händelsen, och ledare för den misstänkte killens lag drog bort honom från planen.

Rättsläkare styrker målsägarens version

Flera ledare från den drabbade spelarens klubb har vittnat och berättat om händelsen. Även den misstänkte och hans ledare har hörts. Deras version är dock en lite annan. De hävdar att det var målsägaren och hans medspelare som drog i gång tjafset samt att slaget i bakhuvudet ”bara” slogs med öppen hand – inte med knytnäven.

Detta stämmer dock inte överens med det rättsmedicinska yttrandet. Där står bland annat att läsa att målsägaren vid undersökningen på akutmottagningen i Västervik hade en cirka två centimeter lätt uppbuktande bula, som sannolikt uppkommit ”genom inverkan av ospecifikt trubbigt våld och kan ha uppstått efter knytnävsslag, slag med föremål, stöt mot hårt föremål/underlag, fall eller liknande”, skriver rättsläkaren.

”Lite hårdare än löst”

Under onsdagen lämnade kammaråklagare Jacob Semark in åtalet mot den misstänkte tonåringen till Kalmar tingsrätt.

I förhör har den misstänkte killen berättat att det började med att han själv fick en smäll i ryggen, reste sig upp och fick se målsäganden springa och flina, allt medan målsägandens lagkamrater på bänken stod och klappade och hejade på. Han ska då ha vänt sig om och smällt till målsäganden.

Själv menar han alltså att det var med öppen hand, och att han inte hade något syfte med slaget utan att det var en ren reaktion på det som hänt tidigare.

På frågan om det var ett hårt slag svarade den misstänkte killen att det går inte att svara på. Han berättade att han var arg då och ”förmodligen så var det ju lite hårdare än löst”. Han ångrar det som har hänt, men har ifrågasatt om det kan vara straffbart för misshandel.