DRABBADES AV NOJA – GICK BÄRSÄRK, SKULLE DÖDA OCH BRÄNNA

En knivbeväpnad man drabbades av ”noja” och gick bärsärk längs en gata i Hultsfreds kommun. På sin väg utsatte han bland annat 14 fordon för skadegörelse, hotade att döda flera personer och skulle bränna ner alla hus i samhället.

Det var den 8 juni 2024 som händelsen inträffade i Målilla.

Efter att ha druckit alkohol i kombination med intag av stark medicin drabbades mannen, som är i 45-årsåldern och bosatt i Jönköpings län, av ”noja” och upplevde sig förföljd av hela Målilla, har han berättat.

För att ”hämnas” började han gå längs med Södra Långgatan och gav sig på alla bilar han kom åt. Totalt var det 14 fordon som fick skador, i de flesta fall handlar det om att mannen skar sönder däck med den kniv han hade beväpnat sig med.

Totalt uppstod skador som värderas till omkring 60 000 kronor på fordonen.

Skulle bränna ner hela Målilla

En av de män som fick sin bil skadad blev vittne till händelsen, och när polisen kom till platsen ska den målsägande mannen ha blivit hotad till livet av den tilltalade.

Till polisen ska den tilltalade sagt att ”alla i Målilla är emot mig”. När målsägaren invände mot detta ska den tilltalade hotat med att komma tillbaka till honom och bränna ner hans hus och resten av Målilla. Ytterligare en målsägare ska ha fått ta emot dödshot och hot om att få huset nedbränt. Flera personer ska ha hört dessa hot och de har även spelats in av en av polisernas kroppskamera.

Bevisningen mot mannen var således tung och tingsrätten ansåg att åtalen avseende både skadegörelse och olaga hot var styrkta.

Annons:

Skyddstillsyn och skadestånd

Tingsrätten ansåg visserligen att straffvärdet motsvarar fängelse men valde att bestämma skyddstillsyn som påföljd, detta kombinerat med de riskreducerande insatser som frivården anser lämpliga.

Detta motiverade rätten med att mannen, som har en mycket lång historia av allvarligt missbruk, börjar få ordning på sitt liv. Bland annat har han varit drogfri i sju månader, undergår behandling på behandlingshem, har viss sysselsättning samt går på möten med anonyma narkomaner.

Mannen döms att betala skadestånd för de skador han orsakade på fordonen han gav sig på. Han ska också betala skadestånd med 10 000 kronor vardera till de två män han riktat direkta dödshot, öga mot öga, mot.