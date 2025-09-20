LÄNET: HOT PÅ GOTLANDSFÄRJAN – FÄRJAN INSTÄLLD

Polisen fick under fredagskvällen larm om ett misstänkt hot på Gotlandsfärjan i Oskarshamn. Destination Gotland meddelar att färjan som skulle avgå vid 20.10-tiden är inställd.

Polisen utreder nu ett misstänkt hot på Gotlandsfärjan. Ett par polispatruller finns på plats.

– Det har inkommit ett hot och det är oklart mot vem eller vad det har riktats mot. Det finns inga personskador, säger Patric Fors, presstalesperson på polisen, till SVT.

Rubriceringen är olaga hot och under kvällen har kaptenen och personal på båten förhörts.

– Det finns inga resenärer ombord, säger Adam Jacobsson, sälj- och marknadsföringschef på Destination Gotland.

900 resenärer skulle ha åkt med färjan under kvällen. Enligt P4 Kalmar har Destination Gotland meddelat att färjan är inställd på grund av "andra särskilda förhållanden".