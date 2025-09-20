GRANNLÄNET: Man död efter misstänkt skottlossning

En man i 30-årsåldern anträffades mycket svårt skadad utomhus i Norrköping på lördagen och avled av sina skador på sjukhus. Polisen misstänker att det rör sig om en skottlossning.

Det var vid 18.15-tiden på lördagen som polisen larmades till en plats utomhus i Norrköping med anledning av ett misstänkt grovt våldsbrott. Detta efter att allmänheten hört höga smällar i området. När polisen anlände till platsen påträffades en person med mycket allvarliga skador som fördes med ambulans till sjukhus.

”Mycket tyder på att det är en skottlossning som ägt rum i området”, skriver polisen på sin hemsida.

Polisen meddelade strax efter klockan 22 att personen som fördes till sjukhus, en man i 30-årsåldern, avled av sina skador.

Anhöriga har underrättats om det som har inträffat. Polisen har inlett en förundersökning gällande mord samt grovt vapenbrott. Ingen är ännu gripen misstänkt för detta. Utredningsarbetet fortgår på flera håll under kvällen.