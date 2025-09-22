KATT I DÅLIGT SKICK FICK AVLIVAS – KVINNA MISSTÄNKS FÖR GROVT BROTT

En katt fick inte nödvändig vård och tvingades avlivas. Nu misstänks en kvinna i 65-årsåldern från Hultsfreds kommun för grovt djurplågeri. Katten på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: MostPhotos

Länsstyrelsen i Kalmar har gjort en anmälan gällande grovt djurplågeri mot en kvinna i 65-årsåldern Hultsfreds kommun. Katten fick inte nödvändig vård och tvingades avlivas.

Enligt länsstyrelsens polisanmälan har katten varit i stort behov av vård och djurägaren har inte sett till att djuret har fått vård. Länsstyrelsen omhändertog katten och förde den till en veterinär. Där togs det beslut om att avliva katten omedelbart för att katten var i för dåligt skick.

– Länsstyrelsen såg att katten var i väldigt dåligt skick och tog med den till en veterinär som gjorde bedömningen att den var i så pass dåligt skick och behövde avlivas av djurskyddsskäl och för att inte bli utsatt för ytterligare lidande. Länsstyrelsen tog ett muntligt beslut där på platsen om att omedelbart avliva katten, säger Hampus Haag vid polisen.

Kattägaren, en kvinna i 65-årsåldern från Hultsfreds kommun, misstänks för grovt djurplågeri.